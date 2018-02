(ANSA) - BRUXELLES, 2 FEB - "L'Unione Europea è fondata sulla libertà e la dignità della persona, a cominciare dal lavoro. La nostra economia sociale di mercato è finalizzata a valorizzare il lavoratore e il suo benessere. E' inaccettabile considerare l'essere umano come robot o peggio". Il presidente dell' Europarlamento, Antonio Tajani commenta così in un tweet il braccialetto brevettato da Amazon per controllare la produttività dei dipendenti.