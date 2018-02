Casa: Napoli, occupata chiesa per accogliere i senzatetto

(ANSA) - NAPOLI, 2 FEB - Una delegazione del movimento "Potere al Popolo" ha riaperto una chiesa nel centro di Napoli, ormai chiusa da tempo e più volte saccheggiata, "per accogliere i senzatetto e i bisognosi di questa città che in questi mesi invernali rischiano la vita per il freddo". La chiesa è quello di Sant'Antonio a Tarsia del 1500. "Abbiamo deciso di organizzarci noi dal basso - spiegano i promotori dell'iniziativa in un volantino diffuso ai passanti - perché nella nostra città non ci sono abbastanza dormitori né una adeguata risposta all'emergenza freddo". I ragazzi che hanno riaperto le porte della chiesa si sono messi all'opera per risistemare parte dell'edificio, che si estende su una superficie vastissima senza contare l'annesso convento. "Mentre tutti fanno a gara a chi la spara più grossa in termini di promessa - dicono ancora - vogliamo portare come elemento politico di questa campagna elettorale delle pratiche concrete: la solidarietà, il mutualismo e l'aiuto reciproco".