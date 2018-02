Rifiuti: a giudizio ex direttore servizi ambientali Hera

(ANSA) - BOLOGNA, 2 FEB - Il Gip del tribunale di Bologna Domenico Panza ha rinviato a giudizio l'ex direttore servizi ambientali di Hera, Tiziano Mazzoni, imputato per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. E' la vicenda nata dalla denuncia dell'azienda Borelli Orlando Sas, su un bando del 2015 per la gestione dei rifiuti. Il titolare, difeso dall'avvocato Francesco Cardile, si è costituito parte civile. A Mazzoni, difeso dall'avvocato Filippo Sgubbi, vengono contestate dal Pm Morena Plazzi "condotte atte a interferire, con pressioni e minacce indebite, sulla ritualità" del procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando. In pratica, Borelli accusò Hera di averla estromessa dalla cordata di imprese in gara. Il giudice ha rigettato l'eccezione di competenza territoriale presentata dalla difesa dell'imputato e ha ammesso la costituzione di parte civile. La Borelli peraltro impugnò al Tar, ma il tribunale rigettò il ricorso, ritenendo legittimo il bando. Pende l'appello al Consiglio di Stato. (ANSA).