(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Vaccini a scuola, è scontro tra Lorenzin e Raggi. Dopo la presa di posizione della sindaca di che ieri ha scritto alla ministra e al presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti per informarli della mozione, approvata all'unanimità dall' Assemblea Capitolina, riguardo alla necessità di rispettare la continuità didattica ed educativa per tutti gli alunni non ancora vaccinati. Oggi è proprio la ministra Lorenzin a rispondere dicendo "Non si può scherzare sulla pelle dei nostri bambini. Leggo che il Sindaco Raggi e l'Assemblea Capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico delle istituzioni italiane". Netta la replica di Raggi: "I bambini rischiano di essere cacciati dalla scuola per il caos della Lorenzin. Per colpa della Lorenzin e dei ritardi nelle prenotazioni della Regione Lazio, da marzo i bambini ancora in attesa della vaccinazione rischiano di essere cacciati dai nidi e dalle scuole di infanzia per i restanti quattro mesi di questo anno scolastico e educativo".