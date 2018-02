Vittima bullismo denuncia su Fb, basta con questo schifo

(ANSA) - BARI, 2 FEB - Pierluigi Glionna, ventenne di Spinazzola, in Puglia, dopo anni di vessazioni e insulti subiti a scuola e in strada da chi lo chiama 'Piergay', ha deciso nei giorni scorsi di denunciare tutto su Facebook, raccogliendo la solidarietà di tantissime persone. "Ho ricevuto anche moltissimi messaggi- racconta oggi all'ANSA - di adolescenti da tutta Italia che mi hanno raccontato storie terribili che ho consigliato di denunciare immediatamente".A loro e a quanti arrivano a pensare anche al suicidio, Pierluigi consiglia di "avere coraggio e amare la propria diversità".Se "oggi trasformo la tristezza in rabbia - spiega Pierluigi - a 12 anni, quando ti senti solo e ti convinci di essere tu quello sbagliato, è inevitabile pensare di farla finita". Lui, sottolinea, ha avuto "la fortuna di avere una famiglia in cui la diversità è vista come qualcosa di unico, e amiche guerriere che lo hanno sempre difeso".Ma "fin dai primi anni delle scuole elementari la mia vita è stata macchiata da voci, insulti e ingiurie sul mio conto".