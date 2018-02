(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Per Massimo D'Alema è "incommentabile" l'affermazione fatta ieri dal segretario del Pd, Matteo Renzi, secondo cui ogni voto dato a Leu aiuta la Lega o il M5S. D'Alema ne ha parlato a Lecce. "Non stiano sottraendo elettori al Pd e chi lo dice afferma una stupidaggine totale - ha detto ancora - prima di tutto perché il partito di Renzi non è in competizione quasi da nessuna parte per vincere i collegi, e perché poi noi non sottraiamo voti, ma raccogliamo voti di chi non lo voterebbe". "Puntiamo a dare rappresentanza a quegli elettori di sinistra e del centrosinistra - ha concluso - che in questi anni si sono sentiti traditi".