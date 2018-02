Maltempo: codice arancione in Toscana, neve e pioggia

(ANSA) - FIRENZE, 2 FEB - Prosegue l'ondata di maltempo con altra pioggia e neve in arrivo nelle prossime ore in tutta la Regione Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per neve dalle ore 1 fino alle ore 18 di domani, sabato 3 febbraio. Le zone interessate sono le appenniniche settentrionali (Appennino tosco-emiliano e Alto Mugello). Sempre per neve, emesso codice giallo per buona parte della regione, a partire dalle ore 6 fino alle ore 18 di domani sabato 3 febbraio. Per quanto riguarda la pioggia, esteso il codice giallo in corso a tutta la regione fino alle ore 18 sempre di domani, 3 febbraio. Inoltre, una perturbazione, associata a una vasta area depressionaria, porterà piogge su tutta la regione fino al pomeriggio di domani, sabato, e sarà accompagnata da aria fredda che favorirà nevicate fino a quote collinari dalla sera di oggi, venerdì. Nel dettaglio, per quanto riguarda la neve, dalla tarda serata di oggi e per buona parte della giornata di domani sono previste nevicate sulle zone appenniniche settentrionali (Appennino Tosco-Emiliano e Alto Mugello) oltre 300-500 metri. Dalla mattina di domani 3 febbraio, altre nevicate a quote collinari (300-500 metri) anche sul resto della regione. Fenomeni in attenuazione a partire da ovest nel pomeriggio. Accumuli abbondanti oltre 300-400 metri di quota e molto abbondanti a quote di montagna. Riguardo alle piogge, oggi sono sparse nel pomeriggio e più frequenti sulle zone meridionali; prevista un'intensificazione dalla sera su tutta la regione. Possibilità di rovesci e locali temporali sulle zone centro-meridionali. Domani, sabato 3 febbraio, piogge diffuse nella notte e in mattinata, in attenuazione nel pomeriggio. Temperature in calo.(ANSA).