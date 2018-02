Maltempo: neve al Nord, pioggia e venti forti al Centro-Sud

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Italia ancora sotto l'effetto di un'estesa perturbazione atlantica che anche nella giornata di domani porterà precipitazioni e venti forti su gran parte del Centro-Sud, nevicate fino a quota di pianura sul Nord-Est. Lo indica una nuova allerta meteo della Protezione civile. Dalle prime ore di domani, rileva l'avviso, persisteranno nevicate fino a quote collinari o di pianura sul Friuli Venezia Giulia, in estensione ad Emilia Romagna e Toscana. Si prevede, inoltre, la persistenza di venti forti o di burrasca su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Basilicata. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dal primo mattino di domani precipitazioni, anche a carattere temporalesco, continueranno a interessare Toscana, Umbria, Lazio, Campania e i settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni si estenderanno sui settori occidentali di Basilicata e Calabria settentrionale e saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Calabria e alcuni settori di Basilicata, Lazio, Umbria e Abruzzo e Molise. Permane, inoltre, l'allerta arancione sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio. (ANSA)