Etichetta "a rischio cancro" anche per il caffè?

In California il caffè potrebbe essere servito a breve con un’etichetta "nuoce alla salute" per la presenza di acrilammide, una sostanza potenzialmente cancerogena. A richiederlo già da diversi anni è la no profit Council for Education and Research on Toxics, e secondo la Cnn il prossimo 8 febbraio potrebbe arrivare un decisione definitiva.

L’acrilammide è una sostanza che fa parte della lista di quelle cancerogene, e si produce durante la tostatura del caffè. Secondo le compagnie citate in giudizio la quantità è molto al di sotto dei livelli di sicurezza, mentre gli attivisti hanno richiesto una multa in denaro oltre all’obbligo di esporre il "warning". "Quello che vogliamo - afferma all’emittente Raphael Metzger, avvocato dell’associazione - è che le compagnie riducano la quantità della sostanza al punto da eliminare del tutto il rischio di cancro".

Alcune compagnie hanno già accettato un patteggiamento, specificando nelle etichette la presenza dell’acrilammide, mentre per le altre il verdetto sarà appunto l’8 febbraio. Sulla vicenda si era espressa anche l’Iarc, l’agenzia dell’Oms per la ricerca sul cancro, che in una monografia del 2016 ha stabilito che non ci sono prove evidenti che il caffè sia cancerogeno.