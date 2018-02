Migranti: profughi bloccano strada nel Bergamasco

(ANSA) - BERGAMO, 02 FEB - Una protesta è stata organizzata oggi a San Simone, in alta valle Brembana, da parte di una trentina di profughi ospiti di un ex albergo situato nei pressi delle piste da sci della località sciistica bergamasca. In totale i richiedenti asilo ospitati nella struttura sono un'ottantina. Il gruppo ha bloccato la strada che porta al paese, tra l'altro in queste ore innevato, e proprio mentre una troupe televisiva americana stava girando un reportage sugli igloo realizzati al rifugio 'Scoiattolo'. Non si sono registrati incidenti. Erano presenti i carabinieri. I profughi hanno chiesto di poter essere collocati in un'altra struttura.