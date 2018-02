Omicidio Pamela, macchie di sangue dentro la casa dell’uomo fermato

E’ stato sentito per oltre due ore nella caserma dei carabinieri di Macerata l’uomo di origine camerunense che aveva segnalato ai militari di aver accompagnato Innocente Oseghale a Pollenza dove il nigeriano in stato di fermo ha abbandonato i due trolley nei quali il giorno dopo è stato scoperto il cadavere a pezzi di Pamela Mastropietro, 18 anni. Il testimone, accompagnato dai carabinieri in caserma, è uscito verso le 15:30 accompagnato da una donna e non ha rilasciato alcun commento.

Al momento l’unico fermato con l’accusa di omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere, è lo stesso Oseghale, che si trova nel carcere di Montacuto (Ancona). Era stato proprio il camerunense a rivolgersi prima alla polizia, poi ai carabinieri, dopo aver sentito la notizia del cadavere trovato a pezzi nei trolley. Ha riferito ai militari che Oseghale gli aveva chiesto di accompagnarlo a Pollenza, la sera del 30 gennaio, e che lui non sapeva cosa contenessero le valigie.

Le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Macerata, guidati dal col. Michele Roberti, proseguono alla ricerca di eventuali complici e per ricostruire una vicenda con ancora molti punti oscuri, a partire dalla causa di morte della ragazza.

Sequestrati grossi coltelli in casa Oseghale

Vari coltelli di grosse dimensioni sono stati sequestrati dai carabinieri del Ris nell’appartamento a Macerata di Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano in stato di fermo per la morte di Pamela Mastropietro, il cui cadavere fatto a pezzi è stato trovato in due trolley nel Maceratese. I militari hanno lavorato fino a tarda notte nell’abitazione via Spalato, dove hanno anche individuato macchie di sangue in vari punti dell’appartamento.

Oseghale accusato anche vilipendio di cadavere

C'è anche il vilipendio di cadavere tra le ipotesi di reato a carico di Innocent Oseghale, l'uno in stato di fermo per omicidio e occultamento di cadavere in relazione alla morte di Pamela Mastropietro. Il corpo della 18enne romana, allontanatasi da una comunità di Corridonia, è stato trovato smembrato e chiuso in due trolley nelle campagne del Maceratese.

La comunità Pars: "Abbiamo cercato di convincerla a non andarsene"

L’allontanamento volontario dalla comunità Pars di Corridonia di Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui corpo smembrato è stato trovato nelle campagne del Maceratese, «è stato prontamente rilevato dai nostri operatori, uno dei quali ha seguito a piedi la ragazza ed ha cercato in tutti i modi di dissuaderla dal suo intento di allontanarsi, offrendole anche di parlare con la famiglia e, in extremis, di accompagnarla alla stazione». Lo precisa in una nota la cooperativa sociale onlus Pars. «Visto che la ragazza continuava ad allontanarsi, ferma nell’idea di non tornare indietro - si legge -, l’operatrice si è recata rapidamente a recuperare un’auto per cercare di farla salire con sè, ritornata sul posto la ragazza era scomparsa, probabilmente avendo recuperato un passaggio da qualche autista. Immediatamente - sottolinea la nota - sono stati informati tutti i familiari a noi noti (mamma e nonna), i servizi competenti e i carabinieri di quanto accaduto». La Pars rompe per la seconda volta il riserbo annunciato ieri per descrivere nel dettaglio la sequenza temporale dell’allontanamento della ragazza dalla comunità di Corridonia, «perchè sulla stampa è stato sollevato il sospetto di una scarsa vigilanza». «La nostra struttura - si legge - non ha carattere di contenimento coatto e non può impedire con la forza la permanenza dell’ospite che vuole abbandonarla». «Comprendiamo e condividiamo appieno i sentimenti di dolore della mamma e la sua ricerca di chiarezza e giustizia - prosegue il comunicato -, confidiamo pienamente negli organi inquirenti perchè facciano rapidamente piena luce sui fatti accaduti».