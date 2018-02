(ANSA) - WASHINGTON, 2 FEB - Sanzioni Usa contro la rete finanziaria di Hezbollah per minare l'influenza dell'Iran nella regione. Il dipartimento del Tesoro ha reso noto di aver messo nel mirino sei persone e una rete di sette societa' in Libano, Ghana, Liberia e altri Paesi legate al finanziere di Hezbollah Adham Tabaja. Secondo alti dirigenti dell'amministrazione, si tratta della "prima ondata" di una campagna per schiacciare Hezbollah, sostenuto da Teheran.