Usa: Haley, Russia rimane avversario, non è nostra amica

(ANSA) - NEW YORK, 2 FEB - La Russia rimane un avversario degli Stati Uniti. Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, nel corso del ritiro dei repubblicani in West Virginia. Mosca "non è nostra amica", ha spiegato Haley, secondo quanto riportato dai media Usa. "Potrebbero esserci alcune cose su cui possiamo lavorare con loro, e dovremmo farlo", ha precisato, ribadendo pero' che la Russia "non sarà nostra amica finché il loro governo avrà questi valori e finché si comportera' come ora a livello internazionale". Haley ha riconosciuto che il Cremlino ha cercato di interferire nelle elezioni presidenziali Usa, ma "non c'è motivo di pensare che tale interferenza abbia fatto la differenza tra chi ha vinto e chi ha perso". "Non ho idea di cosa si aspettasse la Russia dalle elezioni, ma non sono contenti di come sono finite", ha detto Haley: "Nell'ultimo anno questa amministrazione è stata più dura verso di loro di qualsiasi amministrazione americana da Ronald Reagan".