(ANSA) - MILANO, 2 FEB - E' stato tagliato il binario dove il 25 gennaio scorso è deragliato il treno di Trenord all'altezza di Seggiano di Pioltello (Milano), ma sarà rimosso domani dai tecnici della polizia Scientifica. A dirlo è Marco Napoli, responsabile del Noif (Nucleo Operativo Incidenti Ferroviari) che oggi pomeriggio ha incontrato i giornalisti sul "punto zero", il luogo in cui si è fermato il convoglio al termine della corsa fuori binario che è costato la vita a tre donne. "Le operazioni si sono interrotte attorno alle 18.30, riprenderanno per le 8 di domani - ha raccontato Napoli - Procederemo alla rimozione del binario, che sarà trasportato in un deposito ferroviario a Melzo (Milano) per essere studiato dai periti di parte. Successivamente inizieremo con la rimozione delle carrozze". Alle operazioni hanno assistito anche alcuni indagati e i loro avvocati.