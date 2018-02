Snow art su Monte Bianco, installazione in piste da sci

(ANSA) - AOSTA, 3 FEB - Sulle piste da sci di Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, va in scena la snow art con un'installazione artistica collocata in uno dei contesti naturali più suggestivi delle Alpi. Dedicata all'acqua, l'opera 'Il portale dell'aQCua', realizzata in metallo e animata da luci, è di Matteo Ragni, designer e architetto, vincitore di due premi Compasso d'Oro, su incarico della Qc Terme. "Ho immaginato un portale costituito da archi in metallo specchiante dove il paesaggio potesse fondersi e integrarsi in un gioco di immaginifica sovrapposizione tra la propria figura e l'ambiente naturale", racconta Ragni. L'installazione, che rimarrà esposta fino al 20 marzo, si trova in località Courba Dzeleuna, poco più a valle dell'arrivo dell'omonima seggiovia, proprio dove un tempo sorgeva una piscina, come a sottolineare il suo legame con l'acqua. "Il futuro del benessere è l'arte. Il portale dell'aQCua ne è un esempio, ed è in questo spirito di apertura all'arte, in cui non c'è volontà di fare riferimento solo a se stessi o al marchio, che il progetto per un'installazione è innanzitutto una presenza generosa, che offre sorpresa, che si lascia attraversare e coprire dai più diversi significati che le persone vorranno dargli", spiega Andrea Quadrio Curzio, amministratore Delegato QC Terme. (ANSA).