Fallisce assalto a furgone portavalori nel Brindisino

(ANSA) - FASANO (BRINDISI), 3 FEB - Tentativo di assalto ad un furgone portavalori dell'Ivri attorno alle 7 di oggi sulla statale 379 Bari-Brindisi, in località Torre Canne a Fasano (Brindisi). A quanto si apprende non vi sono feriti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i banditi avrebbero tentato di bloccare il blindato utilizzando quattro camion, due ruspe e un'autovettura. Alcuni di questi mezzi sono stati dati alle fiamme. Con un autotreno i banditi avrebbero speronato il furgone con a bordo tre guardie giurate, che sarebbe riuscito però a fuggire in retromarcia. Le forze dell'ordine stanno eseguendo i rilievi, mentre l'Anas si sta occupando della viabilità. La statale è al momento chiusa al traffico, tra i km 8.4 e 13.8 a Fasano, in entrambe le direzioni di marcia.