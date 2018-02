Migranti:Di Maio,niente fondi a Ue a Paesi che non accolgono

(ANSA) - SCICLI (RAGUSA), 3 FEB - "L'Europa ha abbandonato la Sicilia e l'Italia sulla questione dei migranti. Io non darei più fondi a tutti quei Paesi che si stanno rifiutando di accoglierli". Lo ha detto il candidato premier Luigi Di Maio a margine di un'iniziata del Movimento 5 stelle a Scicli, nel Ragusano. "Abbiamo votato per ridistribuire le quote di migranti - ha aggiunto Di Maio - negli altri Paesi, ma visto che si stanno rifiutando di accoglierli io non darei più fondi all'Unione Europea visto che diamo 20 miliardi di euro l'anno".