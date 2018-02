Amazon: Calenda, non oltrepassare soglia dignità

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Dare impulsi, anche non dolorosi, al lavoratore è una violazione della dignità del corpo, è una soglia che non possiamo oltrepassare". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda a margine dell'iniziativa di +Europa, a proposito del brevetto di Amazon sul braccialetto elettronico per i lavoratori. "Identificare in una legge - ha detto Calenda - cosa è uno strumento di controllo e cosa è uno strumento che mortifica la dignità dei lavoratori è complicato. Il buon principio è che ci deve essere accordo tra le parti sociali, i sindacati hanno il compito di verificare che non ci sia mortificazione della dignità umana".