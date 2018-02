Treno deragliato: sequestrato un altro giunto sul binario

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - C'è un altro giunto che si muoveva sul binario lungo il quale, all'altezza di Pioltello, è avvenuto il deragliamento del treno regionale Cremona-Milano lo scorso 25 gennaio che ha causato tre morti e quasi 50 feriti. Come quello che è al centro delle indagini sull'incidente, anche questo aveva problemi tecnici simili al primo. È stato sequestrato ieri dalla Procura. È l'ultimo passo dell'inchiesta dei pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, coordinata dall'aggiunto Tiziana Siciliano. È stato un loro consulente a scoprire lungo la rotaia, a centinaia di metri, l'altro giunto che, invece di essere fisso, si muoveva. Lunedì cominceranno le operazioni di rimozione dei vagoni. Stamane i tecnici della Polfer con i consulenti della Procura hanno completato le operazioni di rimozione dei binari e sempre da stamattina una squadra di operai sta montando il cantiere per il sollevamento e il trasferimento dei vagoni che, così come rotaie e binari, verranno trasferiti in un apposito hangar, per essere ispezionati.