Spari da un'auto: quattro feriti. Bloccato un uomo: scende e fa il saluto fascista

Una serie di sparatorie sono in corso a Macerata. I colpi, a quanto si è appreso, sono partiti da un’auto che sta girando per la città. Quattro i feriti segnalati, di cui uno in corso Cairoli, uno nei pressi della stazione.

Ci sono due persone di colore tra i feriti nelle sparatorie avvenute a Macerata. Una persona è stata ferita in via Cairoli, l’altra in via Spalato.

I colpi di pistola esplosi a Macerata partono da un’Alfa Romeo 147 nera, con a bordo due persone dalla pelle chiara. Il presunto responsabile delle sparatorie segnalate oggi a Macerata è stato bloccato in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti. Alla vista degli agenti è fuggito a piedi verso la gradinata del monumento, gettando via alcuni indumenti, poi è stato preso. La pistola l'aveva lasciata in macchina. L’uomo è sceso dall’auto, si è tolto il giubbetto, ha indossato una bandiera tricolore sulle spalle, salendo sui gradini del Monumento. Si è poi girato verso la piazza, ha fatto il saluto fascista. Lo ha constato l’ANSA sul posto. Poi sono arrivati i carabinieri e non ha opposto resistenza. A bordo dell’auto la pistola, una tuta mimetica, sul cruscotto piume bianche, appunti a penna e bottiglie d’acqua. Il fermato si chiama Luca Traini, 28 anni, ed è incensurato e originario delle Marche. Quando è stato bloccato dai carabinieri è stato trovato in possesso di una pistola e ha ammesso le proprie responsabilità.

«Restate in casa è il messaggio" lanciato alla cittadinanza dal sindaco di Macerata Romano Carancini dai profili social del Comune, mentre sono segnalate sparatorie in varie parti della città.

«Per ragioni di sicurezza tutti gli studenti resteranno a scuola e gli autobus del servizio trasporto pubblico fermi». E’ quanto scrive il comune di Macerata su Facebook dopo le sparatorie di questa mattina.