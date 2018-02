Spari da un'auto: sei stranieri feriti. Bloccato 28enne: scende e fa il saluto fascista

Terrore a Macerata: un uomo ha sparato nelle vie del centro da un’auto in corsa ferendo almeno sei persone. L’uomo, che si è diretto, tra l’altro, nella zona di via Spalato dove abitava Innocent Oseghale accusato dell’omicidio di Pamela Mastropietro è stato fermato dalla polizia nei pressi del Monumento ai Caduti della città. Il fermato si chiama Luca Traini, 28 anni, ed è incensurato e originario delle Marche. Quando è stato bloccato dai carabinieri è stato trovato in possesso di una pistola e ha ammesso le proprie responsabilità. Si è poi girato verso la piazza e ha fatto il saluto fascista. Era stato candidato con la Lega alle amministrative nel 2017.

Ha sparato proiettili contenuti in due caricatori Luca Traini, il giovane bloccato dai carabinieri dopo aver ferito sei stranieri nelle strade di Macerata. E' quanto emerge dall’indagine condotta dai carabinieri.

I militari stanno comunque ancora valutando quanti colpi abbia esattamente sparato l’uomo. Potrebbero essere anche più di una ventina. I carabinieri stanno infatti ancora completando la perquisizione dell’auto di Traini. Il giovane ha utilizzato una pistola semiautomatica di marca straniera della quale - è emerso dagli accertamenti - era regolarmente in possesso.

Tentativo di omicidio è il reato ipotizzato nell’indagine a carico di Luca Traini per aver ferito sei stranieri oggi a Macerata. Al momento la posizione del giovane è ancora al vaglio degli investigatori ma a suo carico dovrebbe essere formalizzato l’arresto.

Dall’indagine è finora emerso che il giovane era da solo in auto quando ha sparato. Non stato ancora chiarito se abbia esploso i colpi mentre era in movimento o anche fermandosi.

Gli stranieri feriti sono sei, tutti di colore. Due di loro sono ricoverati in ospedale con riserva di prognosi e potrebbero essere operati a breve. Meno gravi le condizioni degli altri quattro i quali non è escluso che vengano dimessi a brevi. (ANSA).

Luca Traini, che ha sparato a dei migranti a Macerata, «era andato in cura da uno psichiatra, che a quanto diceva lo aveva giudicato 'border linè». Lo racconta all’ANSA Francesco Clerico, titolare della palestra Robbys in cui il giovane arrestato si allenava. «Lui quasi era orgoglioso di questa definizione, a dimostrazione di quanto fosse ignorante e scemo - dice Clerico, che sostiene di conoscere Traini da una decina d’anni -. Aveva una situazione familiare disastrosa: il padre se n'era andato quando era piccolo e la madre, anche lei con grossi problemi, lo aveva cacciato più di recente. Luca viveva con la nonna. Ho provato tante volte ad aiutarlo, a riportarlo sulla retta via. Ha fatto dei lavoretti, ma duravano sempre poco - dice Clerico -. Di solito come manovale, ma anche come buttafuori. Ultimamente aveva perso un altro lavoro». Clerico non sa dire se quanto fatto da Traini oggi sia legato alla vicenda di Pamela Mastropietro, la 18/enne romana trovata a pezzi nel Maceratese. «L'avevamo cacciato dalla palestra a ottobre, non l’ho più rivisto», spiega. (ANSA).