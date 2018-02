Tunisia: annunciato ritorno tour operator britannici

(ANSAmed) - TUNISI, 3 FEB - I principali tour operator del Regno Unito, tra i quali Thomas Cook, faranno il loro ritorno in Tunisia a partire da questo mese. Lo ha annunciato il ministro tunisino degli Esteri, Khemaies Jhinaoui, dopo aver incontrato il ministro per la Sicurezza britannico, Ben Wallace, precisando che i tour operator britannici hanno affermato la loro volontà di includere nuovamente la Tunisia tra le principali destinazioni turistiche per la prossima stagione estiva dopo aver constatato il netto miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese. "Wallace ha visitato diversi luoghi dove ha preso atto delle rafforzate misure di sicurezza attorno ai centri principali e nelle aree turistiche in vista di garantire l'arrivo dei turisti nelle migliori condizioni", ha sottolineato Jhinaoui.