Renzi, centrodestra in mano a camicie verdi

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - "Mai come in questo momento il centrodestra è stato in mano alle camicie verdi e non ai moderati: io dico, se votate il centrodestra di Berlusconi, state consegnando il governo agli estremisti". Lo ha detto Matteo Renzi all'evento di apertura della sua campagna elettorale a Scandicci (Firenze).