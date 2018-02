Elezioni: Calenda, voterò Gentiloni e Bonino con entusiasmo

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "La battaglia che ci accingiamo a fare, sarà di lunga durata e ci dobbiamo attrezzare. Credo che non è il momento di dividersi, ma di stare spalla a spalla anche se non si condividono tutte le cose. Nel mio collegio sono candidati Paolo (Gentiloni ndr) ed Emma (Bonino ndr) ed io li voterò non con piacere, ma con entusiasmo". Lo ha detto Carlo Calenda all'apertura della campagna elettorale di +Europa. "Per tutte queste ragioni - ha concluso - vi aiuterò in ogni modo. Voi contaminerete l'alleanza di centrosinistra in modo determinante".