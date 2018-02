In Lombardia 7 candidati, sfida Fontana-Gori-Violi

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Sono 7 le candidature alla presidenza della Lombardia depositate entro la scadenza (fissata alle 12 di oggi) all'Ufficio elettorale centrale della Corte d'Appello di Milano. Nessuna sorpresa rispetto a quanto già annunciato dalle forze politiche in vista del voto del 4 marzo. Per la successione a Roberto Maroni, il centrodestra ha presentato la candidatura dell'ex sindaco di Varese, il leghista Attilio Fontana, che è sostenuto da 7 liste. Sette liste anche a sostegno di Giorgio Gori, che corre per il centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle ha depositato la candidatura a governatore di Dario Violi, consigliere regionale uscente. Due sono le altre candidature a sinistra del Pd. Quella dell'ex segretario della Camera del lavoro di Milano, Onorio Rosati, per LeU. E quella di Massimo Gatti per Sinistra per la Lombardia. Corrono da soli anche Grande Nord, movimento autonomista che raccoglie ex leghisti, con il candidato presidente Giulio Arrighini, e il movimento di estrema destra CasaPound, con Angela De Rosa.