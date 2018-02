Cyber-cellule e poligono virtuale, Difesa va alla guerra 2.0

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Cellule operative cibernetiche (Coc) per proteggere i militari in missione all'estero ed un poligono virtuale dove esercitarsi alla guerra 2.0, quella che non prevede l'uso di armi tradizionali. Prende sempre più forma il Comando interforze per le operazioni cibernetiche (Cioc), che sta accelerando sul rafforzamento di dotazioni tecnologiche e personale. "La Difesa - spiega all'ANSA il generale Francesco Vestito, che guida il Comando - si sta adeguando all'evoluzione dei pericoli: i cyber-attacchi sono in continua crescita". Il Cioc è nato da pochi mesi. Attualmente, fa sapere il generale Vestito, "siamo in fase di 'initial operational capability', a fine 2019 raggiungeremo la piena operatività". Il Comando si trova alla caserma 'Roberto Cuomo' nel quartiere Camilluccia a Roma, ma avrà presto un' 'appendice' significativa a Chiavari (Genova), preso la Scuola Telecomunicazioni delle forze armate, dove entrerà in funzione un poligono virtuale per addestrare il contingente cyber.