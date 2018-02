Meloni, Italia in piena emergenza sicurezza

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Macerata. Italia in piena emergenza sicurezza. Oggi una sparatoria, un gesto folle da criminali squilibrati, senza alcuna possibile giustificazione. Così si è ridotta l'Italia in mano alla sinistra. Chiediamo condanne esemplari e certezza della pena per chi attenta alla sicurezza dei cittadini. È tempo che gli Italiani tornino a credere in uno Stato che garantisca loro sicurezza, ordine e legalità". Lo scrive la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni su Facebook commentando la sparatoria di Macerata.