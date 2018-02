Ospizio 'abusivo' a casa di coppia di anziani, 2 denunciate

(ANSA) - FERRARA, 3 FEB - Una sorta di ospizio abusivo in una casa di una coppia di anziani, dove erano ospitati altri dieci pensionati senza autorizzazione. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Copparo, nel Ferrarese, che hanno denunciato due donne, di 55 e 56 anni, per circonvenzione di incapace. L'indagine è nata dalla denuncia della figlia della coppia, che ha riferito di come le indagate avessero circuito i genitori, promettendo loro assistenza domiciliare in cambio della proprietà dell'appartamento. Un'altra denuncia è stata presentata dall'amministratore di sostegno della madre della donna. Le indagini hanno accertato che le due denunciate avevano spostato 10 anziani ospiti non autosufficienti da una casa famiglia da loro gestita, dopo aver ricevuto uno sfratto esecutivo, creando di fatto una nuova struttura socio-assistenziale priva di requisiti, come accertato il 26 gennaio. Il sindaco di Copparo ha ordinato lo sgombero e gli anziani sono stati trasportati in altre strutture.(ANSA).