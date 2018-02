Siria: siti opposizione, ribelli abbattono jet russo

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Un jet Su-25 russo sarebbe stato abbattuto da un missile terra-aria lanciato da ribelli jihadisti nell'area del governatorato di Idlib, in Siria. Lo riferiscono numerosi siti vicini all'opposizione siriana. L'aereo sarebbe stato abbattuto nei pressi della città di Saraqib. Il ministero della Difesa russo non ha commentato la notizia. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, il pilota si sarebbe lanciato fuori dalla cabina prima dello schianto e sarebbe stato catturato. Video postati sui social media mostrano il relitto di un aereo in fiamme, con una stella rossa sull'ala.