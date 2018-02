Ultradestra: in quattromila a corteo antifascista a Genova

(ANSA) - GENOVA, 3 FEB - Sono circa quattromila i manifestanti appena partiti da piazza de Ferrari, nel centro di Genova, dietro lo striscione 'Genova antifascista'. Il corteo, convocato con lo slogan 'chiudere i covi fascisti' si sta muovendo in direzione di via Serra, dove ha sede il movimento di estrema destra Lealta' a azione e da li' a piazza Alimonda, separata da via Montevideo, dove c'è la sede di Casapound, da speciali barriere mobili e mezzi della polizia. In piazza associazioni e centri sociali, ma anche famiglie e bambini oltre ai rappresentanti di partiti di sinistra e delegati di Anpi e Cgil. Tra loro anche il segretario della Cgil Ivano Bosco, diversi segretari di categoria e iscritti. Alcune centinaia di manifestanti sono arrivati da Milano, Torino, Roma e Modena.