Card. Bassetti ai religiosi, siete tesori per la Chiesa

(ANSA) - PERUGIA, 3 FEB - "Tutti voi siete dei tesori per la Chiesa che vanno ben al di là dei numeri, perché svolgete un prezioso servizio all'intera comunità cristiana ed anche alla società civile. Basti pensare a quanti di voi sono impegnati nelle scuole d'infanzia, nelle strutture di cura per anziani e disabili, nella formazione dei giovani e nell'accoglienza di ragazze madri": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, incontrando a Perugia un centinaio di religiosi in occasione della Giornata mondiale della Vita consacrata. "La vita religiosa - ha aggiunto - è una ricchezza con il suo carisma e Dio vi ha destinati ad essere la segnaletica della Chiesa, a dire a tutti noi: attenzione, non finisce tutto qui, non vi agitate troppo per questo mondo, perché esiste un Regno di Dio verso il quale noi siamo tutti orientati. In questa autostrada, che è la Chiesa, voi siete la segnaletica luminosa che ci indica dove dobbiamo arrivare, indica le varie mete della nostra vita e quella finale, il Regno di Dio".