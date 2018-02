Luca Traini nello stesso carcere dell'assassino di Pamela

E’ stato trasferito in carcere Luca Traini, il 28enne che ieri ha tentato di fare una strage di migranti a Macerata. L’uomo ha lasciato la caserma dei Carabinieri all’una di notte: a testa alta e sguardo dritto davanti a sè non ha detto una parola ai cronisti che erano ad attenderlo. Traini è ora nel carcere di Montacuto, lo stesso dove è rinchiuso Innocent Oseghale, il nigeriano presunto assassino di Pamela. Traini si trova però in isolamento. Il giovane è stato messo in un reparto separato da quello in cui si trova Innocent Oseghale «e tenuto accuratamente lontano anche da altri detenuti di colore», dicono dalla casa circondariale.

Proprio la morte brutale di Pamela Mastropietro sarebbe all’origine della tentata strage di ieri. Traini lo ha ribadito ai Carabinieri. «Ero in auto e stavo andando in palestra quando ho sentito per l’ennesima volta alla radio la storia di Pamela. Sono tornato indietro - avrebbe raccontato - ho aperto la cassaforte e ho preso la pistola».

«Chiediamo solamente giustizia. Pene esemplari per chi ha ucciso e fatto a pezzi nostra figlia. Ma condanniamo fermamente l’attacco di ieri, non siamo razzisti e anche Pamela se fosse ancora viva sarebbe inorridita per questo atto di odio». Lo dice, in una intervista alla Stampa, la madre di Pamela Mastropietro, che aggiunge: «Non vogliamo altro sangue nè alcuna vendetta».

La donna invita quindi a «non strumentalizzare un momento del genere per fare politica, anche perchè di mezzo c'è la vita di una ragazzina e una famiglia che sta soffrendo». «Detto questo - afferma anche - ci ha fatto piacere la chiamata di solidarietà della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L’unico esponente politico che ci ha chiamato».