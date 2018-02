(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 4 FEB - E' morto uno dei due giovani investiti questa mattina poco prima delle 5 in Viale Europa in Darsena a Viareggio (Lucca), da un'auto il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso e che è stato rintracciato dai carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Il ragazzo di 21 anni, fanno sapere dall'ospedale Versilia, è deceduto appena salito sull'elicottero Pegaso che avrebbe dovuto trasferirlo nel nosocomio di Livorno. L'altro giovane, di 23 anni, è stato invece trasferito all'ospedale livornese dove sarà sottoposto ad un intervento chirurgico.