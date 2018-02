Erdogan a Roma: blitz filo-curdi in chiesa Torino

(ANSA) - TORINO, 4 FEB - Blitz di protesta contro la visita di Erdogan in Italia in una chiesa del centro di Torino: una quindicina di esponenti dei centri sociali filo-curdi ha interrotto la funzione domenicale nella parrocchia di san Tommaso. Ai piedi dell'altare, i manifestanti hanno srotolato uno striscione con la scritta "Erdogan ha le mani sporche di sangue". E hanno letto il testo di un volantino: "Il Papa e le più alte cariche dello Stato italiano incontreranno Erdogan, dittatore della Turchia, che da 15 giorni ha lanciato ad Afrin, nella Siria del nord, l'operazione 'Ramoscello d'ulivo'. Il simbolo di pace dei cristiani per coprire una grande operazione militare con bombardamenti e un importante dispiegamento di forze di terra. Ieri la rivoluzione del Rojava ha sconfitto l'Isis a Kobane e Raqqa, oggi viene attaccata con la complicità di tutte le potenze occidentali". Gli agenti della Digos hanno identificato otto persone, tra cui una ragazza curda, considerata uno dei punti di riferimento del Pkk in Italia: per loro scatterà la denuncia per violenza privata.(ANSA).