Slavina travolge gruppo di sciatori in Friuli

(ANSA) - UDINE, 4 FEB - Una slavina si è staccata intorno alle 10 di questa mattina sul Monte Lussari a Camporosso (Udine) e ha travolto un gruppo di sciatori freeriders che stava scendendo probabilmente lungo un fuoripista. Uno di questi è stato estratto dai soccorritori e trasportato in ospedale a Udine, dove è stato ricoverato, in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, gli altri sciatori del gruppo sarebbero rimasti illesi. I soccorritori stanno continuando a scavare per escludere la presenza di altre persone coinvolte e stanno facendo evacuare la zona. Sul posto, sotto gli impianti della Misconca Limerza a quota 1.600 metri di altitudine, sono intervenuti i soccorritori, i volontari del soccorso alpino Cnsas di Cave del Predil, gli uomini del Sagf di Sella Nevea, oltre agli elicotteri dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco. Il ferito è stato portato in ospedale in elicottero.