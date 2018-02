Allerta meteo per temporali sull'Emilia-Romagna

Allerta meteo di ventiquattro ore - dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani - con codice "giallo" per temporali sulle aree collinari e di montagna del Forlivese, del Cesenate e del Riminese in Romagna e sulle aree collinari e di montagna del Bolognese, del Modenese, del Reggiano e del Parmense in Emilia, oltre che sulla costa e sulla pianura romagnola.

«Sul settore occidentale della regione - si legge nel documento dell’Arpae e della Agenzia regionale di Protezione Civile - sono previste deboli precipitazioni che sui rilievi assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 600 metri e temperature minime della notte leggermente al di sotto dello zero lungo i rilievi appenninici». Sono inoltre «possibili fenomeni franosi localizzati dovuti alla combinazione fra stato di saturazione dei suoli e possibile scioglimento della neve alle quote collinari e medio montane».

A seguito delle nevicate avvenute negli scorsi giorni in Emilia-Romagna, il pericolo di valanghe sulle montagne della regione va dal livello 2, ossia moderato, sull'Appennino emiliano occidentale e sull'Appennino romagnolo al livello 3, ossia marcato, sull'Appennino emiliano centrale. E' quanto si legge sul Bollettino Valanghe, aggiornato alle 14, emesso da Meteomont, servizio nazionale previsione neve e valanghe dell’Arma dei Carabinieri.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il manto nevoso, vi sono «strati superficiali di neve fresca asciutta su preesistenti croste da fusione e rigelo e da vento» ed è «debolmente consolidato su molti pendii. Le precipitazioni nevose delle ultime 24-48, associate ad una intensa attività eolica dai quadranti nord-orientali - viene spiegato - ha determinato la formazione di importanti accumuli sui versanti sud-occidentali aumentando la potenziale instabilità del manto in virtù del sovraccarico. La presenza di lastroni compatti da vento di neoformazione e l’interfaccia debole fra le vecchie croste da fusione e rigelo sepolte - conclude il bollettino - generano complessivamente condizioni diffuse di scarso assestamento del manto nevoso». (ANSA).