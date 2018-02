Lombardia: ammessi tutti i 7 candidati e le 19 liste

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - L'ufficio elettorale centrale alla Corte d'Appello di Milano, presieduto da Domenico Bonaretti, ha ammesso tutti e 7 i candidati alla presidenza della Regione Lombardia e tutte le 19 liste depositate per le elezioni regionali del 4 marzo. A quanto si apprende, alcune delle liste che dovevano raccogliere le firme non avrebbero però raggiunto il numero necessario di sottoscrittori in tutte le 12 circoscrizioni provinciali della Lombardia. Le stesse liste, tuttavia, hanno presentato un numero sufficiente di firme in almeno 5 circoscrizioni, requisito che è bastato per essere ammesse dall'ufficio elettorale centrale. Le eventuali inadempienze rilevate dai singoli uffici circoscrizionali potrebbero essere sanate domani da un'integrazione da parte delle liste interessate, oppure mediante l'esito positivo di un ricorso. (ANSA).