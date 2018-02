Papa: il 23 febbraio giornata digiuno per la pace

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 4 FEB - "Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli ad una speciale Giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì della Prima Settimana di Quaresima. La offriremo in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan". E' l'appello lanciato dal Papa all'Angelus, che ha invitato "anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa".