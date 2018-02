Di Maio pubblica lista 'impresentabili' Pd-destra

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Luigi Di Maio posta sul blog delle Stelle l'elenco di candidati 'impresentabili' del Pd e del centrodestra: la lista va da "Luca Lotti indagato nel caso Consip" a Umberto Bossi e Roberto Formigoni, passando per Luigi Cesaro, detto "Giggino a' purpetta" e "Franco Alfieri, il 'signore delle fritture' elogiato dal governatore campano perché sa fare le clientele come Cristo comanda". Il "centrosinistra ha rinnegato la lezione di Berlinguer sulla questione morale", scrive Di Maio. Il leader M5S pubblica anche il modulo "per cacciarli" e chiede a "tutti i capi di partito di far rinunciare alla candidatura tutti questi impresentabili".