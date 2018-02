(ANSA) - VENEZIA, 4 FEB - Una trovata di marketing diventa terreno di scontro a Verona tra maggioranza e opposizione: lo slogan #sposachivuoi, lanciato dagli organizzatori di "Verona Sposi" in programma in questo finesettimana all'ex Arsenale di Verona, ha acceso la polemica in città sulle coppie gay. Se il Pd lancia accuse di discriminazioni nei confronti degli omosessuali e il circolo Pink sostiene che "Romeo e Giulietta si stanno rivoltando nella tomba", la Lega appoggia la decisione dell'amministrazione municipale di invitare gli organizzatori a rimuovere immagini e slogan allusivi al "same sex wedding". "Le trovate di marketing non possono affossare i valori" taglia corto Vito Comencini, capogruppo del Carroccio in consiglio comunale.