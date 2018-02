Salvini, parlare di 'cattivi maestri' porta a Br

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Sto raccattando molti insulti. Parlare di Salvini come 'cattivo maestro', porta alle Brigate Rosse. Starei attento a usare queste parole. Rievocare quel tempo non è intelligente, meglio connettere la testa con la bocca". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, su Omnibus su La7. Successivamente, ai microfoni di '6 su Radio 1', Salvini spiega meglio a chi è rivolta la sua critica, e cioè alla presidente della Camera, Laura Boldrini. "La signora in questione - sottolinea - dovrebbe pensarci tre volte prima di parlare. In merito a un possibile ritorno di una frangia estremista, Salvini precisa: "l'allarme sul possibile ritorno delle camicie nere mi sembra surreale, mi sembra agitata da un parte politica che in sei anni ha dimostrato il suo nulla. Io non temo il ritorno di comunismi o di fascismi, sono democratico".