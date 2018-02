(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "Io penso di sì. Gli italiani non sono razzisti, siamo ospitali. Non c'è un clima generale di odio ma qualche persona fuori di testa come il signore di Macerata che in questo clima ci sguazza". Lo afferma Silvio Berlusconi ad Agorà a chi gli chiede se sia giusto togliere il termine razza come ha detto Liliana Segre dalla Costituzione.