(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Mi vergogno che l'Italia ospiti il rappresentante di un regime estremista sanguinario, di un Paese islamico nei fatti, dove la religione comanda sulla legge. La Turchia in Ue sarebbe il disastro. Vorrei vedere come voteranno i partiti, compresa Fi, la nostra mozione contro l'ingresso della Turchia in Ue". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini a Omnibus su La7, commentando la visita di Erdogan a Roma.