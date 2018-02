Viaggio Costituzione oggi ad Aosta, tema è tutela minoranze

(ANSA) - AOSTA, 5 FEB - La città di Aosta ospita fino al 17 febbraio la sesta tappa del 'Viaggio della Costituzione', mostra itinerante sulla Carta costituzionale promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica. Nel capoluogo valdostano si ricorda in particolare l'articolo 6: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". A Palazzo regionale, accanto alla mostra principale, è stata inaugurata un'esposizione sulla storia dell'autonomia valdostana a cura della Regione. La comunità e le istituzioni della Valle d'Aosta "sono liete di presentare i 70 anni della Costituzione, i 70 anni dello Statuto di autonomia, come un modello positivo e virtuoso", ha detto il presidente della Regione, Laurent Viérin. "Il regime fascista - ha sottolineato - annullò la nostra identità francofona e plurilingue delle parlate walser". Il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, si è detto "orgoglioso di ospitare la sesta tappa del Viaggio della Costituzione". "La storia è fatta di mobilità di frontiera e la Valle d'Aosta si è trovata a lungo" in questa situazione di confine, ha ricordato Walter Barberis, membro del Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.