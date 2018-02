Rapina con un mitra: arrestato il figlio del procuratore capo di Brescia

Gianmarco Buonanno, figlio del Procuratore capo di Brescia Tommaso Buonanno, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare per rapina a mano armata. E' accusato di far parte di una banda entrata in azione a Zogno, in provincia di Bergamo, in un supermercato alla fine di gennaio. Buonanno, che avrebbe impugnato una mitraglietta durante la rapina, è stato riconosciuto da alcuni video. I carabinieri, che hanno reso noto oggi la notizia, lo hanno arrestato sabato notte in casa.

BUONANNO FUGGI' CON L'AUTO DEL PADRE. Era intestata al padre, il procuratore capo di Brescia Tommaso Buonanno, l’auto utilizzata dal figlio Gianmarco per allontanarsi mercoledì scorso da Zogno dove è accusato di avere rapinato un supermercato armato di mitra. Il particolare ha consentito ai carabinieri, oltre alle immagini della videosorveglianza, di risalire al figlio del magistrato, che è stato arrestato. Un suo complice era già stato arrestato subito dopo il colpo, che aveva fruttato 12 mila euro.