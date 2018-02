(ANSA) - BRUXELLES, 5 FEB - "Come già detto dal presidente Juncker, con la Turchia abbiamo relazioni molto importanti", ma "bisogna essere in due per il tango". Il Paese si sta muovendo "in una diversa direzione" rispetto all'adesione all'Ue. "Vediamo cosa ci riserverà il futuro". Lo ha detto un portavoce della Commissione europea sul processo di adesione della Turchia all'Unione europea.