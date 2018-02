(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "Ci vuole molta serietà e buonsenso: se il Pd è primo gruppo parlamentare, abbiamo vinto le elezioni, se non lo è, non abbiamo vinto. Per me la differenza tra vittoria e sconfitta lo fa se siamo o no il primo gruppo parlamentare". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Repubblica. Cosa succede il 5 marzo se i Dem non sono il primo gruppo? "Ne parliamo il 5 marzo", risponde. E scherza, con riferimento al referendum: "Già una volta ho detto che mi sarei dimesso in caso di sconfitta e non è andata bene...".