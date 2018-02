Pd: Renzi,Boschi a Bolzano? Anche Mattarella fu candidato lì

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "Ci sono altre persone oltre a Boschi che hanno più candidature, in particolare donne come Marianna Madia. Il tema della candidatura di Boschi non ad Arezzo ma a Bolzano si collega alla scelta di candidare Padoan a Siena. Sulla vicenda banche il Pd ha scelto di giocare all'attacco: siccome tutte le volte ci viene rinfacciata la polemica di banca Etruria, diciamo che la questione banche la prendiamo di petto e Padoan lo mettiamo nel collegio più complicato sulla questione banche che è Siena. Mentre Boschi e Bressa che hanno seguito i temi dell'autonomia si candidano in Trentino Alto Adige". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi nel corso del videoforum di Repubblica. "Anche Mattarella - aggiunge - fu candidato a suo tempo nel collegio di Bolzano, per dire uno dei nomi che è stato candidato lì in passato".