(ANSA) - NEW YORK, 5 FEB - "I democratici premono per una sanità universale mentre migliaia di persone protestano in Gran Bretagna perché il loro sistema non funziona. I democratici vogliono un forte aumento delle tasse e una sanità non adatta. No grazie!". Lo twitta Donald Trump attaccando i democratici. Un attacco che potrebbe complicare i rapporti già tesi in vista di un possibile shutdown del governo in mancanza di un accordo sull'immigrazione.