"Non si affitta a stranieri", Comune denuncia caso a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 5 FEB - "Purtroppo la proprietà intende affittare solo a una persona italiana, mi dispiace ma non posso aiutarla". E' la risposta che si è sentito dare da un'agenzia immobiliare di Bologna un uomo di origine egiziana che aveva chiamato per avere informazioni su un bilocale in affitto in città. Sentito un accento straniero, l'agente immobiliare si è informata della sua nazionalità e, scusandosi, ha respinto la richiesta con questa motivazione. Il file audio è stato diffuso da Matteo Lepore, assessore al turismo e alla cultura di Bologna. "E' con grande dolore - ha detto - che associo questa denuncia all'immagine della nostra città. Nell'ultimo anno sono decine le segnalazioni che ho ricevuto, casi di discriminazione di questo tipo. I fatti terribili di Macerata devono invitare tutti a guardarsi dentro. Noi siamo il razzismo. Disertare è necessario come cittadini in primo luogo". Lepore ha lanciato un invito a tutti i candidati bolognesi al parlamento a condannare episodi di questo tipo. (ANSA).